DIRETTA Tutte le notizie dell’8 dicembre | Spalletti nell’occhio del ciclone
La Serie A tra l’analisi della domenica e l’avvicinamento alle ultime tre partite del 14esimo turno. Dal campo al mercato, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti dell’8 dicembre Siamo nel day after della domenica di Serie A che ha visto la Juve soccombere ancora al Napoli di Antonio Conte e scivolare ulteriormente in classifica rispetto alle prime posizioni. Luciano Spalletti (Ansafoto) – calciomercato.it Oggi comunque si torna in campo per le tre gare di questo lunedì di Immacolata: Pisa-Parma alle 15, Udinese-Genoa alle 18 e infine Torino-Milan. Segui tutte le notizie dell’8 dicembre con noi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
