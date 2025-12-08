DIRETTA | Tutte le notizie del 7 dicembre | Hojlund abbatte la Juve Spalletti mastica amaro nel post partita
La domenica di Serie A entra nel vivo e la seguiremo insieme passo passo. Dal campo al mercato, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti del 7 dicembre Tre vittorie molto larghe sono arrivate ieri nel sabato di Serie A. Successi casalinghi per Sassuolo, Inter e Verona che danno uno scossone alle rispettive. DIRETTA Tutte le notizie del 7 dicembre: stasera Napoli-Juventus (Ansa Foto) – Calciomercato.it Oggi si torna in campo per le gare domenicali della 14esima giornata di campionato. Dai temi legati al campo a quelli relativi alle possibili trattative di calciomercato. Segui tutte le notizie del 7 dicembre con noi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
