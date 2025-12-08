Diretta Gol Serie A LIVE | Udinese Genoa 1-1 | Piotrowski! Pareggiano i bianconeri
Segui in tempo reale la diretta gol della Serie A con il match Udinese-Genoa, terminato 1-1 grazie al gol di Piotrowski. Un lunedì di calcio intenso, con Pisa-Parma ad aprire e Milan-Torino a chiudere, offrendo emozioni e aggiornamenti su tutte le partite in corso.
Diretta Gol Serie A LIVE, un lunedì ricco di calcio con Pisa Parma ad aprire e Milan Torino a chiudere. Nel mezzo il match fra Udinese e Genoa E’ tempo di Serie A anche in questo lunedì di festa. Tre le partite in programma nella quattordicesima giornata e da seguire con noi. Apre Pisa Parma, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
