Diretta Gol Serie A LIVE, un lunedì ricco di calcio con Pisa Parma ad aprire e Milan Torino a chiudere. Nel mezzo il match fra Udinese e Genoa E’ tempo di Serie A anche in questo lunedì di festa. Tre le partite in programma e da seguire con noi. Apre Pisa Parma, chiude Milan Torino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta Gol Serie A LIVE: alle 15 Pisa Parma