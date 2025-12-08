Diretta Gol Serie A LIVE | alle 15 Pisa Parma
Diretta Gol Serie A LIVE, un lunedì ricco di calcio con Pisa Parma ad aprire e Milan Torino a chiudere. Nel mezzo il match fra Udinese e Genoa E’ tempo di Serie A anche in questo lunedì di festa. Tre le partite in programma e da seguire con noi. Apre Pisa Parma, chiude Milan Torino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torino-Milan di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS #TorinoMilan #milan #SempreMilan #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A | Napoli-Juventus in campo DIRETTA e FOTO #ANSA Vai su X
Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (14^ giornata, oggi 8 dicembre 2025) - Risultati Serie A, classifica: ci sono tre partite a concludere il programma della 14^ giornata, il Milan capolista fa visita al Torino. ilsussidiario.net scrive