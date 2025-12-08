Diddy la mamma | Mio figlio non mi ha mai picchiata L' ho cresciuto con amore e lavoro non con abusi

Janice Combs, madre di Diddy, smentisce le accuse mosse contro il rapper nel documentario

La madre di Diddy? Janice Combs, 85 anni? definisce «false» le accuse mosse contro suo figlio dal documentario "Sean Combs: The Reckoning", in uscita su Netflix. 🔗 Leggi su Leggo.it

