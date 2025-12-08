Diana Canevarolo mistero sulla morte Il cadavere nella pozza di sangue e la ferita alla testa | si attende l' autopsia

Torri di Quartesolo (Vicenza) è il teatro di un oscuro giallo. La Procura e la Squadra Mobile di Vicenza si trovano di fronte a un enigma dopo la morte di Diana Canevarolo, la 49enne.

Diana Canevarolo, in settimana l'autopsia per dipanare il mistero della morte della 49enne trovata in un lago di sangue sotto casa - Sarà l'autopsia, disposta dalla Procura di Vicenza, a chiarire le cause della morte di Diana Canevarolo, la 49enne originaria di Vo' spirata sabato ...

Il mistero della morte di Diana, trovata in una pozza di sangue: si attende l'autopsia - Il pm: "Potrebbe essere l'azione violenta di terzi, ma potrebbe essere anche un fatto accidentale"

