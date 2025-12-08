Di Marco Pd scrive all' Anas per il ponte sul fiume Orta | Verificare la stabilità della struttura

Criticità strutturali del Ponte sul fiume Orta. Il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, scrive all’Anas per segnalare presunte criticità strutturali del ponte sul fiume Orta.«Ai fini della stabilità dell’infrastruttura urge verifica sullo stato dei ferri di collegamento alla gabbia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

