Di Lorenzo a Dazn | Sette sconfitte di fila della Juventus in casa del Napoli? Ci fa piacere

Di Lorenzo a Dazn: il giocatore del Napoli ha parlato dopo la gara del Maradona contro la Juventus. Tutte le sue dichiarazioni. Giovanni Di Lorenzo, giocatore azzurro, ha parlato a Dazn analizzando Napoli Juve. Le parole del capitano del Napoli. Così: « Sette sconfitte di fila della Juventus in casa del Napoli? Fa piacere, anche stasera abbiamo fatto una bella partita: intensa e con grande ritmo, come ci chiede il mister. Sono contento anche per Hojlund, che stasera ha segnato due gol ma ci dà una grandissima mano in tutte le partite. Nelle difficoltà viene fuori il gruppo, è stato un periodo difficile ma abbiamo risposto alla grande e siamo contenti ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

