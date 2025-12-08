Di Canio sulla Roma | Gasperini non si fida degli attaccanti serve qualcosa a gennaio

Sololaroma.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indomani della sconfitta con il Cagliari permette di analizzare ciò che non ha funzionato in casa Roma, che nelle ultime due partite non è stata all’altezza delle prestazioni di questi mesi. Anche nel recentissimo passato, nonostante le prove ed i risultati positivi, l’accento è quasi sempre caduto sull’attacco e sulla poca incisività in fase realizzativa, fattore al quale bisognerà trovare velocemente rimedio. I giallorossi devono infatti lasciarsi immediatamente alle spalle questi due risultati negativi e tornare a sorridere già da giovedì nel match europeo con il Celtic. Le parole di Di Canio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

di canio sulla roma gasperini non si fida degli attaccanti serve qualcosa a gennaio

© Sololaroma.it - Di Canio sulla Roma: “Gasperini non si fida degli attaccanti, serve qualcosa a gennaio”

Scopri altri approfondimenti

canio roma gasperini fidaRoma senza punti e punte: Gasp non si fida degli attaccanti? - Gasperini, di fatto, ha giocato senza punte affidandosi a Baldanzi come attaccante centrale. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Canio Roma Gasperini Fida