Di Canio sulla Roma | Gasperini non si fida degli attaccanti serve qualcosa a gennaio

L’indomani della sconfitta con il Cagliari permette di analizzare ciò che non ha funzionato in casa Roma, che nelle ultime due partite non è stata all’altezza delle prestazioni di questi mesi. Anche nel recentissimo passato, nonostante le prove ed i risultati positivi, l’accento è quasi sempre caduto sull’attacco e sulla poca incisività in fase realizzativa, fattore al quale bisognerà trovare velocemente rimedio. I giallorossi devono infatti lasciarsi immediatamente alle spalle questi due risultati negativi e tornare a sorridere già da giovedì nel match europeo con il Celtic. Le parole di Di Canio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

