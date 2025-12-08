Inter News 24 L’ex attaccante Paolo Di Canio si sofferma sulla prestazione di Lautaro Martinez in Inter Como e punge il capitano nerazzurro. Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio partecipa alla discussione su Lautaro Martinez, il quale ha trovato il gol anche in Inter Como. LAUTARO DI NUOVO IN GOL? – « Ma cosa vi aspettate se dite che è uno dei migliori 5 attaccanti d’Europa? L’anomalia è quando non fa queste cose. Non può passare 2-3 mesi così, tutti sono criticabili. Haaland fa 32 partite e 32 gol, e gli si dice che non è decisivo. Allora Lautaro, che è un giocatore bravo, qui non è un guardare il pelo nell’uovo, è che non segnava, e non giocava neanche così bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Canio stuzzica Lautaro: «Ancora in gol? Non può passare 2-3 mesi così, anche Haaland è criticabile! Quando l’Inter domina…»