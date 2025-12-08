Di Canio | Haaland fa 32 gol in 32 partite Lautaro non può…
Di Canio. Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la recente forma di Lautaro Martinez, sottolineando come il centravanti nerazzurro, pur essendo tra i migliori attaccanti d’Europa, debba ancora dimostrare continuità. Secondo l’ex giocatore, il Toro non può permettersi di attraversare periodi di calo senza incidere sul gioco della squadra. “ Lautaro di nuovo in gol? Ma cosa vi aspettate se dite che è uno dei migliori cinque attaccanti d’Europa? “, ha dichiarato Di Canio. “ L’anomalia è quando non fa queste cose. Non può passare 2-3 mesi senza segnare o senza giocare bene, tutti sono criticabili e lui non fa eccezione “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
