Di Canio esalta Lautaro | Ma cosa vi aspettate se dite che è uno dei migliori 5 attaccanti d’Europa?

Inter News 24 Di Canio ed il commento a Sky Sport sull’attaccante argentino e sulla forza dei nerazzurri quando sono trascinati dal loro numero 10. Il ritorno al gol di Lautaro Martinez contro il Como ha riacceso il dibattito sul valore del capitano dell’Inter e sul peso specifico che ha all’interno della squadra di Cristian Chivu. A intervenire sull’argomento, con il suo consueto stile diretto, è stato Paolo Di Canio, negli studi di Sky Sport, mettendo a confronto l’argentino con altri grandi bomber europei. LAUTARO E I GRANDI D’EUROPA – « Lautaro di nuovo in gol? Ma cosa vi aspettate se dite che è uno dei migliori 5 attaccanti d’Europa? L’anomalia è quando non fa queste cose», ha esordito Di Canio, ridimensionando le critiche piovute nelle scorse settimane sul numero 10 nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

