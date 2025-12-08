Di Canio esalta Lautaro | Ma cosa vi aspettate se dite che è uno dei migliori 5 attaccanti d’Europa?
Inter News 24 Di Canio ed il commento a Sky Sport sull’attaccante argentino e sulla forza dei nerazzurri quando sono trascinati dal loro numero 10. Il ritorno al gol di Lautaro Martinez contro il Como ha riacceso il dibattito sul valore del capitano dell’Inter e sul peso specifico che ha all’interno della squadra di Cristian Chivu. A intervenire sull’argomento, con il suo consueto stile diretto, è stato Paolo Di Canio, negli studi di Sky Sport, mettendo a confronto l’argentino con altri grandi bomber europei. LAUTARO E I GRANDI D’EUROPA – « Lautaro di nuovo in gol? Ma cosa vi aspettate se dite che è uno dei migliori 5 attaccanti d’Europa? L’anomalia è quando non fa queste cose», ha esordito Di Canio, ridimensionando le critiche piovute nelle scorse settimane sul numero 10 nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
#ChelseaArsenal, #DiCanio esalta #Taylor in telecronaca: "È uno dei migliori al mondo" Vai su X
? Spalletti dopo Napoli–Juve: “Anche Yildiz può dare di più”. Gol o non gol, il mister lo sprona… forse un po’ troppo. Di Canio lo bacchetta: “Per me ha sbagliato a dirlo. Così si rischia di frenare un giovane”. Ma servono davvero queste stoccate pubblich - facebook.com Vai su Facebook
Di Canio sulle critiche a Lautaro: "Se dite che è fra i top-5 d'Europa cosa vi aspettate?" - Nella straripante vittoria che l'Inter ha ottenuto sabato a San Siro contro il Como c'è stata ancora una volta la firma del capitano. Riporta tuttomercatoweb.com