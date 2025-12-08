Devo dirvi una cosa importante Stop al concerto Elodie scoppia in lacrime dopo l’annuncio

La platea era ancora avvolta dall’entusiasmo quando, nell’ultima tappa del suo tour, la voce di Elodie ha iniziato a incrinarsi. Non per stanchezza o per un imprevisto tecnico, ma per l’emozione. Tra gli applausi di un pubblico che la segue ormai come un riferimento della scena pop italiana, la serata di sabato 6 dicembre si è trasformata in un momento inatteso, quasi sospeso, in cui l’artista ha deciso di aprirsi completamente e condividere una scelta che nessuno si aspettava. Quella che doveva essere una conclusione di festa ha assunto i contorni di un annuncio intimo, maturato probabilmente negli ultimi mesi vissuti senza tregua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it