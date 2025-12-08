Devi andartene da questa casa! E lui fa saltare tutto | terrore in Italia

Un uomo si rifiuta di lasciare la sua casa, vivendo un momento di grande tensione e paura. La sua resistenza al trasferimento scatena un episodio di forte impatto, portando alla luce il dramma di chi si trova di fronte a un imminente sfratto. Un episodio che ha suscitato preoccupazione e riflessioni sulla tutela dei diritti abitativi.

Non voleva lasciare quella casa in cui aveva vissuto per anni e dalla quale stava per essere sfrattato. È morto così Pierantonio Cianti, 71 anni, ex camionista di Barberino di Mugello (provincia di Firenze), trovato senza vita dopo una violenta esplosione che ha devastato il suo appartamento nella notte. Erano circa le quattro quando il boato ha svegliato l'intero palazzo: "Stanotte ho sentito un botto, mi sono affacciato e ho visto le fiamme nell'appartamento", ha raccontato un vicino ancora sotto choc. Secondo le prime ricostruzioni, il 71enne viveva da tempo una situazione di forte tensione legata alla perdita della casa.