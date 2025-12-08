Detroit si prepara al Natale con decorazioni e addobbi

Detroit si anima con l’arrivo del Natale, tra luminarie, decorazioni e allestimenti che trasmettono calore e festa. Il centro cittadino e i sobborghi si vestono a festa, creando un’atmosfera magica che coinvolge residenti e visitatori in un clima di gioia e tradizione natalizia.

Detroit vive l’atmosfera natalizia: decorazioni e addobbi allestiti nel centro e nei sobborghi della città del Michigan, negli Usa. Dal gigantesco albero di Natale nel Campus Martius Park in centro agli addobbi delle case private, gli abitanti della Motor City stanno mostrando il loro spirito natalizio mentre i negozi espongono cartelli con le offerte per i regali e ghirlande nelle loro vetrine. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Detroit si prepara al Natale con decorazioni e addobbi

