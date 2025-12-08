Derby amaro per il Fasano | il Martina si impone 3-2 e fa perdere la vetta ai biancazzurri
FASANO - Va al derby il primo derby stagionale, con il Martina vittorioso al “Tursi” per 3-2 nel match valido per la 15esima giornata della Serie D, Girone H. L'Us Città di Fasano coglie due legni e perde la testa della classifica. Partono bene in avvio gli ospiti, con Penza che calcia da fuori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
https://lnx.tifogrifo.com/in-sidecar-pensieri-e-opinioni-sul-perugia-derby-amaro-veneziana-indigesta/243766/ - facebook.com Vai su Facebook
#Inter, #LautaroMartinez: "Derby? Abbiamo l'amaro in bocca, ma siamo consapevoli della prestazione. Avremmo meritato di più"? #MilanPress Vai su X
Fasano, la sconfitta nel derby può dare vita ad una nuova rivoluzione - Furono queste le parole del presidente Ivan Ghilardi alla vigilia dell’attesissima sfida tra ... Lo riporta osservatoriooggi.it