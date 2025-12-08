Derby amaro per il Fasano | il Martina si impone 3-2 e fa perdere la vetta ai biancazzurri

Brindisireport.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Va al derby il primo derby stagionale, con il Martina vittorioso al “Tursi” per 3-2 nel match valido per la 15esima giornata della Serie D, Girone H. L'Us Città di Fasano coglie due legni e perde la testa della classifica. Partono bene in avvio gli ospiti, con Penza che calcia da fuori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

