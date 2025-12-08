Demon slayer infinity castle 2025 la più grande animazione pronta a fermare i cacciatori di demoni kpop ai golden globes 2026

La stagione dei riconoscimenti cinematografici 2026 si apre con una vasta selezione di candidature, in cui le categorie dedicate all’animazione si distinguono per un livello di competizione senza precedenti. In un contesto di crescente concorrenza tra grandi studi e produzioni indipendenti, uno dei film che ha riscosso maggior successo e attenzione è Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle. Questa pellicola, attesa ormai da lungo tempo, si è affermata come uno degli eventi principali del 2025, consolidando la propria popolarità presso pubblico e critica. l’andamento delle nomination ai Golden Globe 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

