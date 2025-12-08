Delitto Garlasco presenza Sempio nel Dna sulle unghie di Chiara Poggi è 2mila volte più probabile rispetto a ignoti
Nuovi dettagli emergono dalla relazione della genetista Denise Albani sul delitto di Garlasco, depositata in settimana e che sarà oggetto di discussione il 18 dicembre davanti alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli in incidente probatorio, nell’ambito della nuova inchiesta che vede Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Nel documento si legge, con riferimento alle tracce di Dna miste e parziali trovate sulle unghie della 26enne, che la probabilità che a “contribuire” a generarle siano stati Andrea Sempio e un soggetto “sconosciuto” non imparentato con lui né con Chiara Poggi è da 17 a 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it
