Delitto di Garlasco le sei prove contro Andrea Sempio prima della chiusura dell' incidente probatorio

Sono sei le prove che collocherebbero Andrea Sempio sulla scena del delitto di Garlasco: dal Dna all'impronta, ma anche le telefonate e il ticket. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, le sei prove contro Andrea Sempio prima della chiusura dell'incidente probatorio

Leggi anche questi approfondimenti

Nel gennaio 2017 una fitta rete di chiamate tra Andrea Sempio, i suoi legali e la polizia giudiziaria riaccende i sospetti sulla vecchia indagine per il delitto di Garlasco. La Procura di Brescia parla di "contatti anomali" e ipotizza una trattativa corruttiva: ma tutti i p - facebook.com Vai su Facebook

La nuova inchiesta sul delitto di #Garlasco. Acquisite dalla Procura di Pavia alcune foto inedite, scattate di fronte casa Poggi il giorno dell'omicidio, 18 anni fa. In 2 di esse appare Andrea Sempio. "Attestano la sua versione", dice il suo avvocato. Giuseppe Lisi Vai su X

Delitto di Garlasco, le sei prove contro Andrea Sempio prima della chiusura dell'incidente probatorio - Sono sei le prove che collocherebbero Andrea Sempio sulla scena del delitto di Garlasco: dal Dna all'impronta, ma anche le telefonate e lo scontrino ... Riporta virgilio.it