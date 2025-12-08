Delitto di Garlasco | il genetista di Stasi commenta la perizia Albani | Segreti Ep17

Torniamo sul Delitto di Garlasco e con il genetista Matteo Fabbri analizziamo la perizia Albani: sulle unghie di Chiara compare un DNA compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio, e non con quella di Stasi. Un dato che non chiude il caso, ma che impone finalmente un confronto serio, lontano da pettegolezzi e semplificazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

delitto di garlasco il genetista di stasi commenta la perizia albani segreti ep17

© Laverita.info - Delitto di Garlasco: il genetista di Stasi commenta la perizia Albani | Segreti Ep.17

