Delitto di Garlasco De Rensis al pm Napoleone | Mai chiesti audio dei Sempio
“La precedente difesa” di Alberto Stasi “non ha chiesto copia dei files audio delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte” nell’indagine contro Andrea Sempio sul delitto di Garlasco. Lo ha scritto Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, al Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, in un’istanza di accesso e rilascio copia atti che riporta 2 differenti date, a cavallo fra giugno e luglio 2022. Il legale bolognese, diventato negli ultimi mesi il volto della difesa Stasi sui media, chiedeva “all’Illustrissimo Procuratore capo della Repubblica” di “autorizzare” la difesa del condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi alla “estrazione di copia digitale di tutti i supporti audio delle intercettazioni ambientali e telefoniche” disposte dall’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e dalla sostituta Giulia Pezzino nella prima inchiesta sul commesso di Voghera aperta il 23 dicembre 2026 e conclusa con archiviazione a marzo 2017. 🔗 Leggi su Lapresse.it
