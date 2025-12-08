De Silvestri leader inossidabile | Nel finale potevamo fare di più

Federico da Bologna. Anzi. Federico da Nazionale. Lo trovano incastrato tra i guantoni protesi di Ravaglia, i rossoblù, il punto dell’Olimpico, con su stampata la sua figurina, allegata al premio di migliore in campo a fine partita. Strameritato. "Fede" ci mette più di una pezza, Guendouzi, Noslin e compagni ci sbattono contro, le sue mani frenano anche Zaccagni, impossibile invece farlo anche sul tap-in con Isaksen: sarebbe stato come andare contro le leggi della fisica, anche se su qualche volo il bolognesissimo numero uno non ci è andato poi così lontano a screditarle. "Sicuramente ho avuto un po’ più di lavoro da fare questa sera (ieri, ndr) – sorride Ravaglia nel post gara, sminuendo elogi e complimenti, che giustamente gli vengono attribuiti da tutti, compagni di squadra e non –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

