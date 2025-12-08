De Pascale celebra i 40 anni della coop Il Cigno | La fragilità è una responsabilità collettiva e politica

Si è svolta nei giorni scorsi, alla Casa Residenza Anziani “La Meridiana 2” di Bellaria-Igea Marina, la festa per i 40 anni della cooperativa sociale Il Cigno, che oggi conta 650 lavoratrici e lavoratori, oltre 1.400 persone assistite ogni giorno e 9 case residenza per anziani tra cui una a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

