De Laurentiis sul tema stadi | Come posso competere con Milan e Inter senza un impianto da 70 mila posti?

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato la questione della ristrutturazione dello stadio Maradona, sottolineando le sfide di competere con Milan e Inter, che dispongono di impianti da 70 mila posti. Nel suo intervento, ha evidenziato l'importanza di avere un impianto adeguato per mantenere la competitività e il valore del club.

Il Presidente del Napoli De Laurentiis si è espresso sul tema ristrutturazione del Maradona. Nel suo intervento, anche un paragone con Milan e Inter, nuovi proprietari dello stadio San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

de laurentiis sul tema stadi come posso competere con milan e inter senza un impianto da 70 mila posti

© Pianetamilan.it - De Laurentiis sul tema stadi: “Come posso competere con Milan e Inter senza un impianto da 70 mila posti?”

Approfondisci con queste news

de laurentiis tema stadiNapoli, De Laurentiis: "Il Maradona va ripensato da zero. Come posso competere con Milan e Inter senza uno stadio da 70 mila posti?" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha dichiarato sullo stadio Diego Armando Maradona dal palco del Napoli Racing: "Lo dico senza giri di parole: il Maradona va ripensato da zero. milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: De Laurentiis Tema Stadi