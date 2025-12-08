De Laurentiis sul tema stadi | Come posso competere con Milan e Inter senza un impianto da 70 mila posti?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato la questione della ristrutturazione dello stadio Maradona, sottolineando le sfide di competere con Milan e Inter, che dispongono di impianti da 70 mila posti. Nel suo intervento, ha evidenziato l'importanza di avere un impianto adeguato per mantenere la competitività e il valore del club.

Il Presidente del Napoli De Laurentiis si è espresso sul tema ristrutturazione del Maradona. Nel suo intervento, anche un paragone con Milan e Inter, nuovi proprietari dello stadio San Siro.

Dure le dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis al convegno su sport e infrastrutture nell'ambito di Napoli Racing. Il tema centrale? Il Maradona e le sue condizioni strutturali Il patron azzurro ha poi commentato la gara Napoli-Juve in programma do

Napoli, De Laurentiis: "Il Maradona va ripensato da zero. Come posso competere con Milan e Inter senza uno stadio da 70 mila posti?" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha dichiarato sullo stadio Diego Armando Maradona dal palco del Napoli Racing: "Lo dico senza giri di parole: il Maradona va ripensato da zero.