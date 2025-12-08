De Laurentiis gongola sui social dopo la vittoria con la Juventus | esaltato Conte con questo messaggio – FOTO

De Laurentiis gongola sui social dopo la vittoria con la Juventus: esaltato il tecnico Antonio Conte con questo messaggio. Aurelio De Laurentiis  ha espresso tutta la sua  gioia  e  soddisfazione  per la  vittoria  cruciale ottenuta dal  Napoli  per  2-1 contro la  Juventus. Il successo nel  big match  del  Maradona  ha permesso ai partenopei di consolidare la loro posizione e di  rilanciare  le ambizioni in campionato. Il presidente ha voluto celebrare la serata con un  messaggio carico di entusiasmo  sul suo account  X, lodando i tifosi e, soprattutto, l’allenatore  Antonio Conte. Il plauso al condottiero e ai tifosi straordinari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

