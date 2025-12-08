De Laurentiis gongola sui social dopo la vittoria con la Juventus | esaltato Conte con questo messaggio – FOTO
De Laurentiis gongola sui social dopo la vittoria con la Juventus: esaltato il tecnico Antonio Conte con questo messaggio. Aurelio De Laurentiis ha espresso tutta la sua gioia e soddisfazione per la vittoria cruciale ottenuta dal Napoli per 2-1 contro la Juventus. Il successo nel big match del Maradona ha permesso ai partenopei di consolidare la loro posizione e di rilanciare le ambizioni in campionato. Il presidente ha voluto celebrare la serata con un messaggio carico di entusiasmo sul suo account X, lodando i tifosi e, soprattutto, l’allenatore Antonio Conte. Il plauso al condottiero e ai tifosi straordinari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pesante rivelazione da parte di Michele Criscitiello su Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis ? Secondo quanto riferito dal giornalista e direttore di Sportitalia a "Cose Scomode", podcast condotto da Giorgia Rossi su Aura Sport, il tecnico e il presidente del - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, De Laurentiis esalta Conte: "Vero condottiero" - Il patron azzurro ha voluto esaltare la vittoria della squadra all'Olimpico e la guida di Antonio Conte con il suo ... Si legge su napolitoday.it
De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco" - E lo fa parlando dei rumors sul tecnico degli azzurri, Antonio Conte, nati in seguito alla brutta sconfitta contro il Bologna. tuttomercatoweb.com scrive
De Laurentiis: "Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero" - Così sul social X il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato la vittoria degli azzurri sulla Roma ... Si legge su rainews.it