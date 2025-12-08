De Laurentiis gongola sui social dopo la vittoria con la Juventus: esaltato il tecnico Antonio Conte con questo messaggio. Aurelio De Laurentiis ha espresso tutta la sua gioia e soddisfazione per la vittoria cruciale ottenuta dal Napoli per 2-1 contro la Juventus. Il successo nel big match del Maradona ha permesso ai partenopei di consolidare la loro posizione e di rilanciare le ambizioni in campionato. Il presidente ha voluto celebrare la serata con un messaggio carico di entusiasmo sul suo account X, lodando i tifosi e, soprattutto, l’allenatore Antonio Conte. Il plauso al condottiero e ai tifosi straordinari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Laurentiis gongola sui social dopo la vittoria con la Juventus: esaltato Conte con questo messaggio – FOTO