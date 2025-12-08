De Laurentiis esalta Conte | A Napoli c’è solo un grande condottiero! Sulla squadra dico questo

Calcionews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Laurentiis esulta sui social dopo il trionfo del Napoli sulla Juventus. Il presidente celebra Conte La vittoria del Napoli contro la Juventus ha acceso l’entusiasmo dell’intero ambiente azzurro, e in prima linea c’è naturalmente Aurelio De Laurentiis, che sui social non ha perso tempo a esprimere tutta la sua soddisfazione. Il presidente del club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

de laurentiis esalta conte a napoli c8217232 solo un grande condottiero sulla squadra dico questo

© Calcionews24.com - De Laurentiis esalta Conte: «A Napoli c’è solo un grande condottiero! Sulla squadra dico questo»

Leggi anche questi approfondimenti

Abete esalta De Laurentiis: «Ha coniugato una corretta gestione ed anche i risultati sportivi»

Napoli, De Laurentiis esalta Conte: "Vero condottiero"

de laurentiis esalta conteDe Laurentiis gongola sui social dopo la vittoria con la Juventus: esaltato il tecnico Antonio Conte con questo messaggio - De Laurentiis gongola sui social dopo la vittoria con la Juventus: esaltato il tecnico Antonio Conte con questo messaggio Aurelio De Laurentiis ha espresso tutta la sua gioia e soddisfazione per la vi ... Segnala juventusnews24.com

de laurentiis esalta conteNapoli-Juve, l'esultanza di De Laurentiis: "Grande serata, tifosi straordinari" - Il presidente del Napoli si è espresso sui social dopo il successo sulla Juve. Come scrive napolitoday.it

de laurentiis esalta conteNapoli, De Laurentiis esalta Conte: "Vero condottiero" - Il patron azzurro ha voluto esaltare la vittoria della squadra all'Olimpico e la guida di Antonio Conte con il suo ... Scrive napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: De Laurentiis Esalta Conte