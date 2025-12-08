De Laurentiis esulta sui social dopo il trionfo del Napoli sulla Juventus. Il presidente celebra Conte La vittoria del Napoli contro la Juventus ha acceso l’entusiasmo dell’intero ambiente azzurro, e in prima linea c’è naturalmente Aurelio De Laurentiis, che sui social non ha perso tempo a esprimere tutta la sua soddisfazione. Il presidente del club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Laurentiis esalta Conte: «A Napoli c’è solo un grande condottiero! Sulla squadra dico questo»