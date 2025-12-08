De Laurentiis | Che serata! Bravi tutti!

Forzazzurri.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tweet del patron azzurro dopo la vittoria contro la Juventus al Maradona. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato su X la vittoria degli . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

de laurentiis che serata bravi tutti

© Forzazzurri.net - De Laurentiis: “Che serata! Bravi tutti!”

Approfondisci con queste news

Napoli-Juve, De Laurentiis: “Grande serata e tifosi straordinari”

de laurentiis serata braviNapoli-Juventus 2-1, De Laurentiis: «Una grande serata, tifosi e condottiero straordinari» - 1 grazie alla doppietta di Hojlund, ennesima vittoria degli azzurri nonostante il periodo di difficoltà dovuto agli infortuni. Come scrive msn.com

de laurentiis serata braviNapoli-Juve: De Laurentiis, grande serata e tifosi straordinari - "Una grande serata, tifosi straordinari e il condottiero alla guida di una magnifica squadra. Si legge su ansa.it

de laurentiis serata braviDe Laurentiis vince il premio di miglior presidente della Serie A 24/25 - Napoli, Aurelio De Laurentiis premiato miglior presidente della Serie A 2024/2025 al Gran Gala del Calcio: le sue parole ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: De Laurentiis Serata Bravi