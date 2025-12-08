De Grandis | La Juve ha comprato David e Openda e senza Vlahovic fa giocare Yildiz prima punta… Come fanno a sentire la fiducia?

L’ultima analisi di De Grandis si concentra sulle scelte tattiche della Juventus, evidenziando le recenti acquisizioni di David e Openda. Con Vlahovic fuori rosa, il club ha deciso di schierare Yildiz come prima punta, sollevando dubbi sulla percezione di fiducia nei confronti dei giocatori più esperti. Un approfondimento sulle strategie e le scelte della squadra bianconera.

De Grandis: «La Juve ha comprato David e Openda e senza Vlahovic fa giocare Yildiz prima punta. Come fanno a sentire la fiducia?». Il pensiero del giornalista. Stefano De Grandis, dagli studi di  Sky Sport, ha commentato il  momento delicato  che vivono gli attaccanti di riserva della  Juventus,  Jonathan David  e  Loïs Openda. Il giornalista ha sollevato un  dubbio cruciale  sulla gestione dei due acquisti, specialmente ora che  Dušan Vlahovi?  è ai box per infortunio. La fiducia dell’allenatore è fondamentale. Secondo l’analisi di  De Grandis, la  crisi di rendimento  dei due attaccanti non è legata solo alla loro  qualità, ma anche alla  mancanza di fiducia  percepita in campo, soprattutto se vengono  bypassati  anche in un momento di  emergenza totale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

