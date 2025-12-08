L’ultima analisi di De Grandis si concentra sulle scelte tattiche della Juventus, evidenziando le recenti acquisizioni di David e Openda. Con Vlahovic fuori rosa, il club ha deciso di schierare Yildiz come prima punta, sollevando dubbi sulla percezione di fiducia nei confronti dei giocatori più esperti. Un approfondimento sulle strategie e le scelte della squadra bianconera.

De Grandis: «La Juve ha comprato David e Openda e senza Vlahovic fa giocare Yildiz prima punta. Come fanno a sentire la fiducia?». Il pensiero del giornalista. Stefano De Grandis, dagli studi di Sky Sport, ha commentato il momento delicato che vivono gli attaccanti di riserva della Juventus, Jonathan David e Loïs Openda. Il giornalista ha sollevato un dubbio cruciale sulla gestione dei due acquisti, specialmente ora che Dušan Vlahovi? è ai box per infortunio. La fiducia dell’allenatore è fondamentale. Secondo l’analisi di De Grandis, la crisi di rendimento dei due attaccanti non è legata solo alla loro qualità, ma anche alla mancanza di fiducia percepita in campo, soprattutto se vengono bypassati anche in un momento di emergenza totale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com