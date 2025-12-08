De Gea il nuovo obiettivo della crisi Fiorentina

2025-12-08 12:36:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: David De Gea è ancora una volta al centro dell’attenzione dopo l’ultima sconfitta della Fiorentina contro il Sassuolo. Nel primo gol è riuscito a toccare la palla, ma questa è finita dentro dopo aver colpito il braccio, errore che lo ha lasciato scoperto.. Il secondo gol è arrivato su calcio da fermo, situazione in cui il portiere spagnolo ha fallito ancora, ricordando alcune delle sue serate più complicate. In 14 partite di Serie A, De Gea ha subito 24 gol e in due occasioni ha mantenuto la porta inviolata a malapena. 🔗 Leggi su Justcalcio.com