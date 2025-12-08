Dcs approccio innovativo crea un vantaggio rispetto a marvel

Nel panorama contemporaneo dei fumetti, la strategia editoriale adottata da alcune case editrici gioca un ruolo cruciale nel determinare il successo commerciale e critico delle loro produzioni. In particolare, la linea Absolute di DC Comics si distingue per aver rafforzato la posizione della casa editrice, grazie a un approccio fortemente orientato ai creatori e alle loro visioni. Questo metodo si presenta come un elemento chiave per la crescita e l’affermazione di questa collana, specialmente rispetto a una Marvel Comics che, sebbene produca numerosi titoli di qualità, sembra più orientata alla quantità che alla qualità complessiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

