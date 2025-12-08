DCs Absolute Universe | le lezioni dalla rinascita dei nuovi 52
il ritorno di dc: lesson apprese dalla crisi delle “new 52”. Dal 2011, l’iniziativa editoriale delle New 52 ha rappresentato un punto di svolta nel panorama dei fumetti DC. Un tentativo di rinnovo totale che ha portato a una grande rivoluzione nel modo di raccontare i supereroi, coinvolgendo un vasto pubblico e portando la casa editrice ai vertici delle vendite. Questa impresa ha mostrato anche profonde difficoltà, soprattutto nel mantenere coerenza e soddisfazione tra i fan di lunga data. Oggi, si osserva un nuovo capitolo, chiamato Absolute Universe, che si pone come risultato di lezioni apprese dal passato, cercando di coniugare innovazione e rispetto per l’eredità editoriale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’universo Absolute ci piace un sacco! Volumi curati, storie immense e quel formato che fa davvero brillare la libreria. In Kame House trovate sempre il meglio per espandere il vostro mondo a fumetti… uno Absolute alla volta. #KameHouse #Fumetti #Abso - facebook.com Vai su Facebook
Absolute Batman #13: data di uscita e dettagli - Il mondo dei fumetti DC si prepara ad accogliere una nuova incarnazione di uno dei personaggi più iconici dell'universo di Batman. Lo riporta msn.com
Absolute Batman 2025 Annual #1: origini della Batmobile - L'Absolute Universe continua a espandersi con una delle rivelazioni più attese dai fan del Cavaliere Oscuro: come ha fatto Bruce Wayne a mettere le mani sulla sua leggendaria Batmobile in questa ... Da msn.com