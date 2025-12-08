il ritorno di dc: lesson apprese dalla crisi delle “new 52”. Dal 2011, l’iniziativa editoriale delle New 52 ha rappresentato un punto di svolta nel panorama dei fumetti DC. Un tentativo di rinnovo totale che ha portato a una grande rivoluzione nel modo di raccontare i supereroi, coinvolgendo un vasto pubblico e portando la casa editrice ai vertici delle vendite. Questa impresa ha mostrato anche profonde difficoltà, soprattutto nel mantenere coerenza e soddisfazione tra i fan di lunga data. Oggi, si osserva un nuovo capitolo, chiamato Absolute Universe, che si pone come risultato di lezioni apprese dal passato, cercando di coniugare innovazione e rispetto per l’eredità editoriale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - DCs Absolute Universe: le lezioni dalla rinascita dei nuovi 52