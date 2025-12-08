Dazn fa paura alla Serie A | vuole pagare parte dei diritti tv con azioni al momento della quotazione in Borsa
Il Fatto Quotidiano spiega che dietro l’apparente normalità dei pagamenti di Dazn alla Serie A si nasconde in realtà una crescente inquietudine tra i presidenti dei club: quei 700 milioni l’anno da cui dipende l’intero sistema non sono più percepiti come una certezza assoluta. Tra conti ancora traballanti, una ripresa solo parziale degli abbonamenti e l’ipotesi – per ora solo ventilata – di entrare nel capitale della piattaforma, il rapporto tra la Lega e il broadcaster è entrato in una fase delicata, fatta di sospetti, paure e scenari che potrebbero cambiare radicalmente il futuro del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
