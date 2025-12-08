“Nulla è scontato, si riparte sempre da zero”. Davide Nicola lo diceva qualche anno fa ad un gruppo di studenti universitari: era disoccupato in quel momento, perché la vita di un allenatore con il bollino in fronte ha dei momenti un po’ così. Nicola lo chiamavano sempre per le imprese impossibili: a stagione iniziata o, meglio, per salvare la squadra quando ormai tutto sembrava impossibile. Come a Crotone, che poi è una delle squadre che hanno creduto in lui fin da inizio campionato: 9 punti nel girone di andata, 25 in quelli di ritorno, venti dei quali tra aprile e maggio. Era il 2017, una favola dopo tanto dolore finita con una biciclettata di oltre 1100 chilometri fino a Torino, come voto per celebrare la salvezza e ricordare quel figlio che non c’è più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Davide Nicola, l'allenatore che non è "cool" ma riparte sempre da zero