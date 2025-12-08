David via dalla Juve a gennaio? Tornano le voci dopo l’iniziale panchina di Napoli | qual è la posizione del club sul futuro del canadese Rivelazione

David via dalla Juve a gennaio? Nuove voci dopo l’iniziale panchina con il Napoli: ecco la posizione del club sul futuro dell’attaccante canadese. La notte del “Diego Armando Maradona” ha lasciato in eredità alla Juventus non solo una sconfitta amara (2-1), ma anche un interrogativo tattico e di mercato che pesa come un macigno. La scelta di Luciano Spalletti di affrontare il Napoli senza un centravanti di ruolo dal primo minuto, lasciando in panchina sia Jonathan David che Loïs Openda, suona come una bocciatura tecnica rumorosa. In particolare per il canadese, arrivato a parametro zero per essere una risorsa primaria e finito, invece, ai margini proprio nella gara in cui l’assenza di Dusan Vlahovic avrebbe dovuto spalancargli le porte della titolarità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

