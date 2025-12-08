David Rossi è stato ucciso simulazione 3d sconfessa perizia suicidio | l’esclusiva a Le Iene
(Adnkronos) – David Rossi è stato ucciso? Per la prima volta da quando è morto, secondo una nuova consulenza, sarebbe possibile sostenere con una prova scientifica alla mano che David Rossi non si sarebbe suicidato. Tutte le novità sul caso, in esclusiva a 'Le Iene', nel servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei, in onda . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
