David Rossi è stato ucciso | la controperizia choc può riaprire il caso

David Rossi è stato ammazzato. Il sospetto, nato da ormai tredici anni di inchieste giornalistiche delle Iene ma non solo, trova conferma in una simulazione con un software che dimostrerebbe, con un’approssimazione del 95%, che il manager della Comunicazione Mps non si sarebbe suicidato, come sostiene l’inchiesta della Procura di Siena - su cui diverse audizioni nella commissione d’inchiesta allungano diversi dubbi - ma sarebbe stato tenuto per un braccio prima di cadere. Lo sostiene una simulazione digitale realizzata con un manichino antropomorfo virtuale, calibrato sulle esatte misure del corpo di David, che andrà in onda nel servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei domani in prima serata su Italia 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

