Dante riletto in lecchese | presentata La Divina Cumedia l’infernu in dialetto

Dante riletto in dialetto lecchese. Al centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera è stato presentato il prezioso e originale volume dal titolo “La Divina Cumedia, l’infernu”, trasposizione in dialetto lecchese della famosa opera di Dante Alighieri, realizzata da Vincenzo Dell’Oro e Gianni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it