Danimarca viaggio tra le regioni italiane attraverso il vino

A inizio 2026, ritorna A Glass of Italy, la settima edizione di degustazioni dedicate ai vini italiani a Copenaghen. Lunedì 26 gennaio, immersi nel verde di Brøndsalen, nel quartiere di Frederiksberg, si apriranno le porte ad un’esperienza pensata per chi ama il vino e desidera scoprirne la ricchezza attraverso un percorso sensoriale unico con produttori provenienti da diverse regioni italiane. Saranno presenti oltre 25 cantine italiane pronte a condividere la loro passione sia con gli appassionati che con i curiosi che desiderano avvicinarsi al mondo del vino con una guida diretta e autentica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it