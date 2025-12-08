Danilo Faso | Farò di tutto per diventare n1 del mondo strada lunghissima Magari in futuro un doppio misto con mia sorella

Danilo Faso ha guidato l’Italia Under 15 maschile del tennistavolo all’argento iridato ai Mondiali di categoria soltanto pochi giorni fa, dopo una stagione in cui si è tolto molte soddisfazioni a livello personale, dominando agli Europei e disputando poi anche la competizione a squadre continentale con la Nazionale senior. L’azzurrino ha posto le basi per un futuro che si preannuncia radioso, ma tiene i piedi ben piantati per terra, mostrando di avere già le idee ben chiare sul percorso da compiere per arrivare gradualmente a giocare con continuità i tornei senior per tentare poi la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Danilo Faso: “Farò di tutto per diventare n.1 del mondo, strada lunghissima. Magari in futuro un doppio misto con mia sorella”