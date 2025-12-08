Dalle medie alle superiori | open night al liceo classico per scoprire l' offerta formativa

Forlitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre il liceo classico Morgagni torna ad aprire le sue porte per un open night.  Dalle 18 i ragazzi di terza media e le loro famiglie potranno conoscere l’articolazione del liceo nei suoi quattro indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze umane ed Economico sociale.Attraverso la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

