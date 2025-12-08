Dalle medie alle superiori | open night al liceo classico per scoprire l' offerta formativa
Giovedì 11 dicembre il liceo classico Morgagni torna ad aprire le sue porte per un open night. Dalle 18 i ragazzi di terza media e le loro famiglie potranno conoscere l’articolazione del liceo nei suoi quattro indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze umane ed Economico sociale.Attraverso la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Educazione sessuo-affettiva a scuola vietata fino alle medie, ok a emendamento Latini (Lega): alle superiori necessario consenso informato dei genitori
Una scuola primaria su 2 senza mensa. Medie e superiori: poche palestre e aule informatiche. Articolo 49 presenta i nuovi progetti
Cedole librarie per scuole medie e superiori a Napoli 2025-26, pubblicato l’elenco dei beneficiari
Buongiorno, chiedo aiuto ai professori di medie e superiori: devo iscrivere mia figlia alla scuola primaria e durante gli open day sono rimasto colpito da una scuola ad indirizzo Montessori; nello stesso plesso si trova anche la secondaria di primo grado sempre - facebook.com Vai su Facebook
Liguria, sei “Open night” per promuovere i corsi di formazione degli istituti tecnologici superiori - Genova – Si chiama "IT'S cool" l'iniziativa organizzata dalla Regione per incentivare i giovani liguri a iscriversi ai corsi di formazione organizzati dagli Istituti tecnologici superiori della ... Scrive ilsecoloxix.it