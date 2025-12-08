Dalle cicche dei Maya ai soldati Usa Storia e curiosità del chewing gum

Il chewing gum ha origini antiche, risalenti alle civiltà dei Maya, che realizzavano gomme dalla corteccia di alberi. Nel corso dei secoli, questa abitudine si è evoluta, arrivando in Italia dopo la Seconda guerra mondiale. Scopri le sue affascinanti origini, curiosità e il suo viaggio nel tempo, dai primi usi alle moderne abitudini quotidiane.

Già millenni fa si «ciancicavano» gomme, ricavate dalla corteccia di certi alberi. In Italia arrivano dopo la Seconda guerra mondiale. Con zucchero o senza, rivestite o medicate, ecco la guida per orientarsi. Si potrebbe pensare che la gomma da masticare sia una creazione contemporanea, in realtà, pensate, «ciancicavano» gomma già. i Maya! Ebbene sì, i Maya masticavano abitualmente palline di gomma con due scopi, pulire i denti e tenere a bada la fame. La gomma da masticare dei Maya era ben diversa da quelle attuali in primo luogo perché era totalmente naturale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dalle cicche dei Maya ai soldati Usa. Storia e curiosità del chewing gum

