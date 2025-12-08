Dall’anno di prova al concorso passando per le GPS | facciamo il punto QUESTION TIME con Cannas LIVE Martedì 9 dicembre alle 14 | 30

Il 9 dicembre alle 14:30 torna Question Time, il format di consulenza di Orizzonte Scuola condotto da Cannas. In questa puntata, si farà il punto su temi cruciali come l’anno di prova, i concorsi e le GPS, offrendo aggiornamenti e approfondimenti utili per docenti e aspiranti. Un appuntamento da non perdere per rimanere informati sulle ultime novità del mondo della scuola.

Nuova puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). Facciamo il punto della situazione sull'attualità scolastica: parleremo di anno di prova, concorso scuola e GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

