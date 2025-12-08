Dall’anno di prova al concorso passando per le GPS | facciamo il punto QUESTION TIME con Cannas LIVE Martedì 9 dicembre alle 14 | 30

Il 9 dicembre alle 14:30 torna Question Time, il format di consulenza di Orizzonte Scuola condotto da Cannas. In questa puntata, si farà il punto su temi cruciali come l’anno di prova, i concorsi e le GPS, offrendo aggiornamenti e approfondimenti utili per docenti e aspiranti. Un appuntamento da non perdere per rimanere informati sulle ultime novità del mondo della scuola.

Nuova puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). Facciamo il punto della situazione sull'attualità scolastica: parleremo di anno di prova, concorso scuola e GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

ANCHE DE GEA... Il portierone, strepitoso come nel 2024/25 in diverse occasioni (Bergamo, Milano vs Inter...), diversamente dall'anno scorso è inciampato più volte in errori non da lui, gli ultimi a Reggio ? Arrivando più pericoli, aumenta la possibilit Vai su Facebook

Dopo 33 stagioni finisce l'era #Sauber in #Formula1. Portata all'esordio nel 1993 da Peter Sauber, la scuderia elvetica di Hinwil (Zurigo) dall'anno prossimo lascerà anche il suo nome all' #Audi. #AbuDhabi Grand Prix. @RSIsport @RSIInfo_ Vai su X

Concorso PNRR 3, si passa all’orale con almeno 70 punti: com’è valutata la prova scritta - Parte ufficialmente oggi, 27 novembre, il concorso per docenti del PNRR 3, con la prova scritta per infanzia e primaria (avviso). Si legge su tecnicadellascuola.it