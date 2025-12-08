Dalla gioia all’odio contro Tatiana Tramacere il cugino si sfoga | Volevate ritrovarla morta | ora per lei sappiamo qual è il rischio

Open.online | 8 dic 2025

Dopo il ritrovamento di Tatiana Tramacere, il cugino si lascia andare a dure parole, passando dalla gioia all’odio. La giovane, ritrovata nella casa di un amico a Nardò, preferisce il silenzio pubblico, mentre le tensioni e le emozioni si fanno intense tra i familiari e la comunità.

Da quando Tatiana Tramacere è stata ritrovata non ha mai voluto parlare in pubblico. Dopo il ritrovamento nella casa dell’amico Dragos Ioan Gheormescu a Nardò, mentre mezzo Salento la cercava con apprensione, la ragazza si tiene lontana dai riflettori. Legge i giornali, segue i telegiornali, sa perfettamente cosa si dice sul suo caso. Si tiene lontana per ora, spiega Repubblica, da a quello che rimbalza sui social, dove non mancano critiche pesanti per quello che viene definito un allontanamento volontario che ha mobilitato forze dell’ordine e volontari. Nessun reato, ma le polemiche non si placano. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

