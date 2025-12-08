AGI - L'evasione dai domiciliari nel Napoletano è un fenomeno radicato, come dimostrano i numeri dei soli arresti dei carabinieri, 55 in poco meno di 4 mesi, cui vanno aggiunte 42 denunce. La finestra diventa non solo un affaccio sul quartiere, ma la via più rapida per uscire quando è vietato farlo. C'è chi evade per regolare conti sentimentali lasciati a metà, chi tenta la fuga all'alba sperando di passare inosservato, chi sfreccia in scooter senza casco convinto che nessuno lo riconoscerà e chi si lancia da una finestra del bagno sparendo per settimane, salvo poi ricomparire in una stanza d'albergo a pochi chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Agi.it

Dal sushi bar alla pasticceria: i "buoni motivi" per evadere dai domiciliari