Dal Risorgimento al totalitarismo l’educazione civile secondo Gentile Il libro di Ocone

Come e? noto, Gentile trovo? nel fascismo la sintesi pratica e morale dell’alta esigenza di vita che scaturiva dalla sua filosofia. E non fu un caso che lo interpreto? come un momento e una continuazione del Risorgimento nazionale, filosofia che si fa vita e vita che si crea facendosi. Ogni presupposto “naturalistico” mostrava la sua inconsistenza davanti a questa attivita? pensante o pensiero vivente, compreso quello di tipo razziale che inficiava molte declinazioni coeve dell’idea di nazione, ma non certo quella del filosofo di Castelvetrano. Salvatore Natoli ha dimostrato in maniera molto convincente come alcune idee costitutive del fascismo (il movimento, la nazione, il socialismo) siano perfettamente conciliabili con la filosofia dell’Atto; il che serve a delineare, all’un tempo, quale fu il fascismo di Gentile e in che senso Gentile fu o puo? essere detto fascista. 🔗 Leggi su Formiche.net

