Dal Papa alle luminarie | Roma dà il via al Natale

Roma si accende di magia con le tradizionali luminarie e le decorazioni natalizie, inaugurando ufficialmente la stagione festiva. Tra l’albero di piazza del Popolo e le suggestive luci di via del Corso, la città si prepara a vivere momenti di festa e spiritualità, con eventi che coinvolgono anche le celebrazioni papali e le tradizioni più amate.

Roma, 8 dicembre 2025 – L’albero di Natale a piazza del Popolo, le luminarie di via del Corso, il tragitto di Papa Leone XIV verso piazza di Spagna ripreso dalle telecamere de ilfaroonline.it. Oggi 8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione, Roma ha dato ufficialmente il via alle sue festività natalizie come da tradizione, con la Capitale che è stata presa d’assalto da migliaia – forse milioni – tra romani e turisti. Famiglie con passeggini, coppie in cerca dello scatto perfetto davanti all’albero, gruppi di ragazzi richiamati dalle vetrine illuminate, qualche bacio rubato: la scenografia è quella classica del Natale romano, con le forze dell’ordine presenti ai varchi e lungo le principali arterie pedonali per garantire sicurezza e controlli sugli accessi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

