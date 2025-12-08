Dal Mur 2,7 milioni alla Calabria | fondi anche per un progetto dell' università Mediterranea

Reggiotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo 2,7 milioni per le istituzioni universitarie e di ricerca della Calabria, che si sono aggiudicate 2 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa.A livello nazionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

