Dal Mur 2,7 milioni alla Calabria | fondi anche per un progetto dell' università Mediterranea
In arrivo 2,7 milioni per le istituzioni universitarie e di ricerca della Calabria, che si sono aggiudicate 2 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa.A livello nazionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In arrivo 2,7 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Calabria, che si sono aggiudicate 2 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (Fis 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base pi - facebook.com Vai su Facebook
#Calabria, proroga al 15 gennaio per il #bando #rifiuti da 11 milioni Vai su X
Dal MUR 2,7 milioni di euro alla Calabria per due progetti di ricerca - ROMA In arrivo 2,7 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Calabria, che si sono aggiudicate 2 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3). Riporta corrieredellacalabria.it