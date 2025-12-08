Dal Grande Fratello al set di Scorsese ex concorrente nel cast di The Saints 2 | Ora posso condividere foto

Un ex concorrente del Grande Fratello, ora impegnato sul set di The Saints 2 diretto da Scorsese, condivide con i fan l'entusiasmo per questa nuova avventura. Sui social esprime gratitudine per un’esperienza che considera tra le più importanti della sua carriera, segnando un passo significativo nel suo percorso professionale.

L'ex volto del reality di Canale 5 partecipa alle riprese della seconda stagione di The Saints. Sui social esprime gratitudine per un'esperienza che definisce tra le più significative della sua vita professionale. Vittorio Menozzi, noto al pubblico per la partecipazione al Grande Fratello 2023, ha coronato uno dei suoi sogni nel cassetto: l'ex gieffino ha condiviso sui social alcune foto dal backstage della seconda stagione della docu-serie di Martin Scorsese presenta: The Saints. L'influencer e modello, che dopo il reality condotto da Alfonso Signorini ha proseguito la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha preso parte come attore - probabilmente in qualità di comparsa - a una delle produzioni più attese del momento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it