Dal Grande Fratello al set di Scorsese ex concorrente nel cast di The Saints 2 | Ora posso condividere foto
Un ex concorrente del Grande Fratello, ora impegnato sul set di The Saints 2 diretto da Scorsese, condivide con i fan l'entusiasmo per questa nuova avventura. Sui social esprime gratitudine per un’esperienza che considera tra le più importanti della sua carriera, segnando un passo significativo nel suo percorso professionale.
L'ex volto del reality di Canale 5 partecipa alle riprese della seconda stagione di The Saints. Sui social esprime gratitudine per un'esperienza che definisce tra le più significative della sua vita professionale. Vittorio Menozzi, noto al pubblico per la partecipazione al Grande Fratello 2023, ha coronato uno dei suoi sogni nel cassetto: l'ex gieffino ha condiviso sui social alcune foto dal backstage della seconda stagione della docu-serie di Martin Scorsese presenta: The Saints. L'influencer e modello, che dopo il reality condotto da Alfonso Signorini ha proseguito la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha preso parte come attore - probabilmente in qualità di comparsa - a una delle produzioni più attese del momento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tentativi di chiarimento tra Rasha e Omer: “Se vuoi bene a una persona non ti comporti così” #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/Nuovo-confront… Vai su X
#GrandeFratello: Durante la semifinale di questa sera ci sarà un confronto infuocato tra #RashaYounes e #DolceDona visto che Rasha non ha risparmiato commenti velenosi verso Dolce. Voi da che parte state? - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, un ex concorrente entra nel cast della nuova serie di Martin Scorsese - Grande Fratello, un ex concorrente entra nel cast della nuova serie di Martin Scorsese Si tratta di Vittorio Menozzi, che aveva preso ... Come scrive ilvicolodellenews.it