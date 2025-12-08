Nel cuore della movida romagnola, il proprietario del Victor Lab, Luciano “Sbanca” Colono, ha sostituito bottiglie di lusso con un presepe e con la scritta Jesus is king. “ Ho voluto dedicare la vetrina a Nostro Signore e alle tradizioni natalizie. Ho sostituito costose bottiglie di Champagne con l’immagine simbolo del Natale Cristiano. Immagine che qualcuno vorrebbe cancellare ”. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Parla così Luciano Colono, conosciuto sui social media come Sbanca, proprietario del Victor Lab di Riccione. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Dal culto del lusso al presepe in vetrina, la svolta spirituale del Victor Lab di Riccione: “Ho scelto Nostro Signore”