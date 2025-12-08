Dal campo largo al vuoto strategico Perché la sinistra non convince più secondo Velardi

C’è un punto di frattura profonda nella sinistra italiana, un varco che – secondo Claudio Velardi, direttore de Il Riformista – rischia di trasformarsi in una perdita permanente di identità. Il detonatore è il ddl Delrio sull’antisemitismo, ma la carica esplosiva riguarda molto di più: il rapporto con Israele, la cultura politica del Pd, la natura stessa del campo progressista. Mentre la destra si ricompatta attorno a una linea filo-israeliana, la sinistra appare paralizzata da tatticismi interni. “Un rovesciamento storico”, dice Velardi, che investe categorie consolidate del Novecento e ridisegna gli equilibri politici del presente. 🔗 Leggi su Formiche.net

