Dal campo largo al vuoto strategico Perché la sinistra non convince più secondo Velardi
C’è un punto di frattura profonda nella sinistra italiana, un varco che – secondo Claudio Velardi, direttore de Il Riformista – rischia di trasformarsi in una perdita permanente di identità. Il detonatore è il ddl Delrio sull’antisemitismo, ma la carica esplosiva riguarda molto di più: il rapporto con Israele, la cultura politica del Pd, la natura stessa del campo progressista. Mentre la destra si ricompatta attorno a una linea filo-israeliana, la sinistra appare paralizzata da tatticismi interni. “Un rovesciamento storico”, dice Velardi, che investe categorie consolidate del Novecento e ridisegna gli equilibri politici del presente. 🔗 Leggi su Formiche.net
Scopri altri approfondimenti
#Deidda (FdI): "La Giunta Todde è un campo minato, non un campo largo" "Le prossime dimissioni di Batolazzi certificano che la crisi non è frutto di ingerenze esterne, ma di profonde tensioni interne tra M5S e PD" - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggio BiDiMedia – Campo Largo la somma non fa il totale, Centrodestra avanti di 5 punti Sondggio completo sondaggibidimedia.com/sondaggio-bidi… Vai su X